Немецкая школа №1212 района Щукино присоединилась к акции «Добрые крышечки»

Ученики и педагоги Немецкой школы №1212 района Щукино присоединились к социально-экологическому проекту «Добрые крышечки».

— Проект имеет двойную цель: сделать Москву чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Всем желающим можно сдать пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов в здании начальной школы. Их нужно просто бросить в специальный контейнер, — сообщили в администрации учреждения.

Немецкая школа №1212 находится по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом 14.

Напомним, суть акции в том, что необходимо собрать как можно больше крышек от пластиковых бутылок. Полученные за вторсырье деньги будут перечислены в благотворительный фонд и пойдут на нужды больных детей. К всероссийской акции «Добрые крышечки» могут присоединиться все желающие. Подробнее по ссылке. (вт)