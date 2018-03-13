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Немецкая школа №1212 района Щукино присоединилась к акции «Добрые крышечки»
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Немецкая школа №1212 района Щукино присоединилась к акции «Добрые крышечки» 

Управа района Щукино 13 марта 2018
Фото: Управа района Щукино
Ученики и педагоги Немецкой школы №1212 района Щукино присоединились к социально-экологическому проекту «Добрые крышечки».
— Проект имеет двойную цель: сделать Москву чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Всем желающим можно сдать пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов в здании начальной школы. Их нужно просто бросить в специальный контейнер, — сообщили в администрации учреждения.
Немецкая школа №1212 находится по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом 14.
Напомним, суть акции в том, что необходимо собрать как можно больше крышек от пластиковых бутылок. Полученные за вторсырье деньги будут перечислены в благотворительный фонд и пойдут на нужды больных детей. К всероссийской акции «Добрые крышечки» могут присоединиться все желающие. Подробнее по ссылке. (вт)
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