В школах Зеленограда прошли антинаркотические акции

Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое детство» состоялась в школе №1528 в Старом Крюково в рамках проекта « Москва — позитивное пространство!».

Как сообщили в образовательном учреждении, в мероприятиях, с конца февраля по начало марта, приняли участие специалисты школы, учащиеся и их родители. Старт Недели профилактики дала радиопередача «Независимое детство», на которой учащиеся 7-х классов рассказали об опасности употребления психоактивных веществ, и интерактивная акция «Формула ЗдоровьЯ». В период Недели классные руководители провели со школьниками тематические классные часы, а также спортивный праздник «День спортивный и здоровый».