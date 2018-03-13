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В школах Зеленограда прошли антинаркотические акции
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В школах Зеленограда прошли антинаркотические акции 

Старое Крюково 13 марта 2018
Фото: Старое Крюково
Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое детство» состоялась в школе №1528 в Старом Крюково в рамках проекта «Москва — позитивное пространство!».
Как сообщили в образовательном учреждении, в мероприятиях, с конца февраля по начало марта, приняли участие специалисты школы, учащиеся и их родители. Старт Недели профилактики дала радиопередача «Независимое детство», на которой учащиеся 7-х классов рассказали об опасности употребления психоактивных веществ, и интерактивная акция «Формула ЗдоровьЯ». В период Недели классные руководители провели со школьниками тематические классные часы, а также спортивный праздник «День спортивный и здоровый».
Завершилась Неделя профилактики лекцией «Здоровье молодежи — богатство России» представителя наркодиспансера №10 и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Старое Крюково Владимира Козина.
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