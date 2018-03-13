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За парты сели десятки пенсионеров из района Богородское
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За парты сели десятки пенсионеров из района Богородское 

Официальный сайт управы района Богородское 13 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В школе №1349 района Богородское стартовал проект «Активное долголетие».
В преддверии Международного женского дня в 1349-й школе стартовал проект «Активное долголетие». Десятки москвичей пенсионного возраста сели за парты и начали изучать или вспоминать английский язык. Программа «Мир без границ», которая начала работать в школе, продлится в течение нескольких месяцев и по интересам объединит мужчин и женщин пенсионного возраста.
Напомним, что в Москве к программе «Активное долголетие» уже присоединилось более 35 тысяч человек. Новый проект ставит цели пропагандировать здоровый образ жизни, укрепление статуса пожилого человека в обществе, использование интеллектуального, культурного, личностного потенциала и жизненного опыта людей старшего возраста.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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