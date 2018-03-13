За парты сели десятки пенсионеров из района Богородское

В школе №1349 района Богородское стартовал проект «Активное долголетие».

В преддверии Международного женского дня в 1349-й школе стартовал проект «Активное долголетие». Десятки москвичей пенсионного возраста сели за парты и начали изучать или вспоминать английский язык. Программа «Мир без границ», которая начала работать в школе, продлится в течение нескольких месяцев и по интересам объединит мужчин и женщин пенсионного возраста.