За парты сели десятки пенсионеров из района Богородское 

В школе №1349 района Богородское стартовал проект «Активное долголетие».
В преддверии Международного женского дня в 1349-й школе стартовал проект «Активное долголетие». Десятки москвичей пенсионного возраста сели за парты и начали изучать или вспоминать английский язык. Программа «Мир без границ», которая начала работать в школе, продлится в течение нескольких месяцев и по интересам объединит мужчин и женщин пенсионного возраста.
Напомним, что в Москве к программе «Активное долголетие» уже присоединилось более 35 тысяч человек. Новый проект ставит цели пропагандировать здоровый образ жизни, укрепление статуса пожилого человека в обществе, использование интеллектуального, культурного, личностного потенциала и жизненного опыта людей старшего возраста.