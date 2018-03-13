Корпоративные учебные центры, как в Муравленко, появятся во всех колледжах

Новые возможности для подготовки кадров обсуждали вчера, 13 марта, в Муравленко за «круглым столом» с губернатором.

— Тема крайне важна и для экономики нашего региона, и для страны в целом, — акцентировал внимание Дмитрий Кобылкин , которого цитирует пресс-служба губернатора. — Бизнес все чаще берет под свое начало колледжи и техникумы. Такое взаимодействие позволяет укреплять кадровый потенциал, создавать надежные гарантии трудоустройства выпускников, вести обучение на самой передовой учебной и производственной базе. На Ямале такие условия создаются.

Подготовка собственных специалистов для реализации инвестиционных проектов ТЭК — ключевое событие в реализации регионального проекта «Рабочие кадры для Арктики». Участникам круглого стола презентовали концепции создания корпоративного ресурсного учебного центра (КРУЦ) в сотрудничестве с газовиками и нефтяниками. Прообразом стал центр в Муравленко, рассчитанный на обучение и переподготовку около 600 человек в год. Студентов обучают в близких к производственным условиях и устраивают практику на нефтегазовых предприятиях — партнерах проекта.

Ожидается, что следующий КРУЦ примет первых студентов уже в 2019 году.