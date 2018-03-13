Школу на 825 мест в районе Северный планируют ввести в эксплуатацию в апреле-июне

Школу на 825 мест в районе Северный планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.

«В районе Северный на северо-востоке Москвы завершается строительство школы на 825 мест по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 13. Ввод объекта в эксплуатацию планируется во II квартале. В настоящее время строители завершают отделочные и фасадные работы, благоустройство прилегающей территории и монтаж оборудования и мебели», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе пояснили, что общая площадь здания составила почти 14 тыс. кв. м. На первом этаже расположены раздевалки, медицинский блок, административные помещения, кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с залом хореографии, спортивный зал, мастерские для обработки дерева и металла, а также для вышивания и кулинарии. Там же разместится столовая на 454 места. На втором этаже размещены учебные классы, специализированные кабинеты, компьютерная лингвистическая лаборатория, спортивный и актовый залы, фойе с зоной отдыха. На третьем этаже оборудуют учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка, компьютерную лингвистическую лабораторию, специализированные кабинеты с лаборантскими, на четвертом — учебные классы универсального назначения, кабинет технического рисования и черчения, методический кабинет, кабинет иностранного языка, учительскую, библиотеку с зоной читательских мест, книгохранилище, интернет-клубом.