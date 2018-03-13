В Башкирии младшим классам преподавала учительница, курившая «спайс»

21-летнюю учительницу начальных классов школы № 4 города Ишимбай , употреблявшую наркотики, уволили с работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Девушка общалась с наркоманами и попала в поле зрения полицейских. В ноябре прошлого года она была под «спайсом», и её задержали правоохранители. За употребление запрещенных веществ учительницу оштрафовали.

Однако руководство школы не рассмотрело вопрос о её увольнении. Лишь после начала прокурорской проверки учитель уволилась по собственному желанию. Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.