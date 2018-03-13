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Уроки экологии могут ввести в школах Реутова с 1 сентября
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Уроки экологии могут ввести в школах Реутова с 1 сентября 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
В школах Реутова с 1 сентября 2018 года планируют ввести уроки экологии, разработать порядок их проведения поручено управлению образования администрации города, сообщил глава Реутова Станислав Каторов в ходе оперативного совещания во вторник.
«С 1 сентября в школах города необходимо начать занятия по экологическим знаниям, основам сортировки и переработки мусора. В тех странах, где такая практика была введена ранее, уже выросло ответственное поколение, поколение высокой культуры поведения», — отметил Каторов.
В 2017 году Реутов вошел в число муниципалитетов, в которых стартовал проект «Чистый город» — в обеих частях города были установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов.
По данным Реутовского информагентства, собранный мусор будет направляться на перерабатывающие предприятия Московской области. График вывоза мусора формируется, частота вывоза будет зависеть от объема сдаваемых жителями Реутова отходов.
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