Уроки экологии могут ввести в школах Реутова с 1 сентября

В школах Реутова с 1 сентября 2018 года планируют ввести уроки экологии, разработать порядок их проведения поручено управлению образования администрации города, сообщил глава Реутова Станислав Каторов в ходе оперативного совещания во вторник.

«С 1 сентября в школах города необходимо начать занятия по экологическим знаниям, основам сортировки и переработки мусора. В тех странах, где такая практика была введена ранее, уже выросло ответственное поколение, поколение высокой культуры поведения», — отметил Каторов.

В 2017 году Реутов вошел в число муниципалитетов, в которых стартовал проект «Чистый город» — в обеих частях города были установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов.