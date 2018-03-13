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Воронежский педуниверситет выберет нового ректора
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Воронежский педуниверситет выберет нового ректора 

АиФ 13 марта 2018
Фото: АиФ
В ВГПУ пройдут выборы ректора, об этом сообщил действующий глава педуниверситета Сергей Филоненко на встрече с врио губернатора Александром Гусевым 12 марта.
Конференция по выборам ректора пройдет в конце марта или начале апреля после официального утверждения Министерством образования и науки РФ. Аттестационной комиссией Минобрнауки рекомендованы три действующих сотрудника вуза: заведующий кафедрой теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы Светлана Доброва, проректор по учебной работе Наталья Соколова и действующий ректор Сергей Филоненко.
Напомним, Сергей Иванович занимает должность ректора ВГПУ с апреля 2013 года.
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