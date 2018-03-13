Уроки по сортировке мусора введут в подмосковных школах

Подмосковный губернатор Андрей Воробьёв заявил о введении в школах уроков сортировки мусора.

10 марта Sobesednik.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв приказал до 15 июня решить проблему с мусорным полигоном «Ядрово», против работы которого протестовали жители подмосковного Волоколамска

После этих митингов Андрей Воробьёв предложил ввести уроки сортировки мусора. «Что касается раздельного сбора мусора, это большая работа. До конца никто не понимает, что это такое. Наша задача — с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе, чтобы каждый ребёнок, а затем и взрослый смог разделять мусор», — цитирует его РБК.

По его словам, гражданам следует объяснять, чем «чистый» мусор, пригодный к переработке, отличается от «грязного», который отправляют на мусоросжигательные заводы.