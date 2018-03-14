Размеры премий спортсменам‑призерам соревнований и их тренерам изменили в Подмосковье

Подмосковье изменили размеры выплат спортсменам-победителям и призерам международных соревнований и их тренерам, так, атлеты, занявшие первые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, будут получать 4 миллиона рублей, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО

«Внести изменения в размеры премий губернатора Московской области спортсменам и их личным тренерам, утвержденные постановлением губернатора Московской области от 23.11.2016 №501-ПГ «О премиях губернатора Московской области спортсменам и их личным тренерам», утвердив их в новой редакции», — говорится в документе.

Так, спортсмены — члены сборных команд Московской области, в том числе спортсмены-инвалиды, которые заняли первые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, представляющие Подмосковье как единственный субъект РФ либо первый субъект РФ, согласно спискам кандидатов в сборные России по видам спорта, будут получать 4 миллиона рублей. Те, кто занял второе место, — 3 миллиона рублей, третье — 2,5 миллиона рублей.

Спортсменам, которые представляли Подмосковье на тех же играх как второй или третий субъект РФ, согласно спискам кандидатов в сборные России по видам спорта, за первое место будут выплачивать 1 миллион рублей, за второе — 700 тысяч рублей, за третье — 500 тысяч. Личные тренеры, которые подготовили призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, работающие в государственных или муниципальных учреждениях Подмосковья в должности тренеров, получат такие же суммы.

Призеры чемпионатов мира, представляющие Подмосковье как единственный субъект РФ, согласно спискам кандидатов в сборные России по видам спорта, и включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, и их личные тренеры за первые места будут получать 250 тысяч рублей, за вторые — 200 тысяч, за третьи — 150 тысяч. Представляющие Московскую область как первый субъект РФ за золотые медали ЧМ будут получать 175 тысяч рублей, серебряные — 140 тысяч рублей, бронзовые — 105 тысяч рублей.

Кроме того, изменения коснулись выплат призерам чемпионатов Европы, первенств мира, Юношеских Олимпийских игр, первенств Европы и их тренерам.