WSJ: США выдали иностранным студентам на 17% меньше виз, чем годом ранее

НЬЮ-ЙОРК , 12 марта. / ТАСС /. Число виз, выданных иностранным студентам для обучения в США , в 2017 финансовом году сократилось на 17%. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Госдепартамента.

В финансовом году, завершившемся 30 сентября, США выдали в общей сложности 393,5 тыс. виз F-1 студентам из-за рубежа, что на 78 тыс. или на 17% меньше, чем в 2016 финансовом году, и почти на 40% меньше, чем в 2015 году. Наиболее значительно — на 28% — сократилось число виз, выданных студентам из Индии. На 24% снизилось число виз для студентов из Китая . В то же время китайские студенты теперь могут подавать на визу сроком на пять лет, а не только на годичную, как прежде.

В целом, по данным The Wall Street Journal, в 2017 финансовом году США выдали 268,5 тыс. виз студентам из стран Азии, 57,4 тыс. — из стран Европы, 27 тыс. — Латинской Америки, 21 тыс. — Африки, 15 тыс. — из Канады Мексики и 3,2 тыс. — из стран Океании.

Как отметил в интервью газете Джек Элсен, представитель общественной организации Navitas, помогающей иностранным студентам в подборе учебных программ в американских университетах, одна из причин снижения числа студентов, желающих обучаться в США, — рост престижа вузов в других странах. «Конкуренция в сфере образования со стороны других стран усиливается, — сказал Элсен. — Ситуация усугубляется и тем, что у студентов из-за рубежа складывается представление о том, что США не ценят этническое и социокультурное разнообразие».