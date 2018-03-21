Ещё
Инструкторы школы «Лиза Алерт» пообщались с учениками школы №1945
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инструкторы школы «Лиза Алерт» пообщались с учениками школы №1945 

Вестник Бутова 21 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
Поисковый отряд «Лиза Алерт», ищущий людей, пропавших без вести, известнее в Москве многим. Недавно его представители навестили школу №1945 и пообщались с её учениками.
Ребята из 3-«В» и 3-«Г» классов узнали о правилах безопасности на случай, если ты потерялся (в метро, на улице, в торговом центре…). Также им рассказали, как отвечать незнакомцам на их навязчивое предложение пообщаться. Ребятам напомнили, что нельзя уходить с незнакомым человеком, как бы он не уговаривали и чего бы не обещал.
Говорилось и о том, как себя вести на льду и на водоёмах. Ребятам рассказали, как правильно собираться в лес, что обязательно нужно взять с собой и как вести себя, если ты вдруг в лесу заблудился.
Беседа была оживлённой — ребята были заинтересованы в этих полезных знаниях. А в конце беседы они получили домашнее задание — выучить наизусть телефон родителей и придумать пароль.
Вестник Бутова: последние новости
Школа №2114 набирает ребят в специализированные 5-е классы Бутовчан вновь соберёт «Школа безопасности» Инженерный класс школы №2114 объявил набор учеников
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ387
Новый советник Трампа готов развязать большую войну175
Минфин готовится пойти на риск92
Все супероружие РФ показали в одном видео96
Глава Волоколамского района отправлен в отставку46
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение