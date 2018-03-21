Инструкторы школы «Лиза Алерт» пообщались с учениками школы №1945

Поисковый отряд «Лиза Алерт», ищущий людей, пропавших без вести, известнее в Москве многим. Недавно его представители навестили школу №1945 и пообщались с её учениками.

Ребята из 3-«В» и 3-«Г» классов узнали о правилах безопасности на случай, если ты потерялся (в метро, на улице, в торговом центре…). Также им рассказали, как отвечать незнакомцам на их навязчивое предложение пообщаться. Ребятам напомнили, что нельзя уходить с незнакомым человеком, как бы он не уговаривали и чего бы не обещал.

Говорилось и о том, как себя вести на льду и на водоёмах. Ребятам рассказали, как правильно собираться в лес, что обязательно нужно взять с собой и как вести себя, если ты вдруг в лесу заблудился.

Беседа была оживлённой — ребята были заинтересованы в этих полезных знаниях. А в конце беседы они получили домашнее задание — выучить наизусть телефон родителей и придумать пароль.