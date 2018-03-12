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Фестиваль «Корабль мечты», посвящённый Александру Грину, пройдёт в школе №1174
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Фестиваль «Корабль мечты», посвящённый Александру Грину, пройдёт в школе №1174 

Вестник Бутова 12 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
Напомним: именно в бутовской школе №1174 располагается музей писателя Александра Грина. А проведут II Общешкольный фестиваль «Корабль мечты» 29 марта.
Нынешний гриновский фестиваль пройдёт под знаком сразу двух дат. В этом году исполняется 90 лет роману Александра Грина «Бегущая по волнам» и ровно год со дня рождения школьного гриновского музея.
Фестиваль «Корабль мечты» — это общешкольный праздник искусств, где талантливые дети и подростки смогут выступить с песнями, стихами и танцами. Уже сейчас школьный сайт пригласил всех желающих учеников школы №1174 стать участниками фестиваля.
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