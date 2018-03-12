Фестиваль «Корабль мечты», посвящённый Александру Грину, пройдёт в школе №1174

Напомним: именно в бутовской школе №1174 располагается музей писателя Александра Грина . А проведут II Общешкольный фестиваль «Корабль мечты» 29 марта.

Нынешний гриновский фестиваль пройдёт под знаком сразу двух дат. В этом году исполняется 90 лет роману Александра Грина «Бегущая по волнам» и ровно год со дня рождения школьного гриновского музея.

Фестиваль «Корабль мечты» — это общешкольный праздник искусств, где талантливые дети и подростки смогут выступить с песнями, стихами и танцами. Уже сейчас школьный сайт пригласил всех желающих учеников школы №1174 стать участниками фестиваля.