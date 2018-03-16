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Итоги работы ОНФ на Вологодчине вологжане могут оценить на фотовыставке
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Итоги работы ОНФ на Вологодчине вологжане могут оценить на фотовыставке 

Вологда.рф 7 часов назад
Фото: Вологда.рф
Оценить работу активистов общероссийского народного фронта могут вологжане на фотовыставках. В экспозициях представлены варианты «до» и «после» ситуаций, которые удалось решить общественникам.
Серия выставок под название «ОНФ в моем регионе» начала свою работу в центрах по работе с населением в областной столице, в информационно-общественном и культурном центре Сокольского района и Сосновском Доме культуры Вологодского района.
«Представленные фотографии иллюстрируют конкретные примеры разрешения проблем в регионе. За 3,5 года активистами ОНФ проделана работа по ликвидации несанкционированных свалок, очистке водоемов, установке крытых колясочных вблизи детских поликлиник. Большое внимание было уделено реализации проектов ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка», работе Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Кстати, по результатам реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Вологодская область вошла в десятку лучших регионов страны по конструктивному взаимодействию с органами власти», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Вологодской области Герман Титов.
Также Герман Титов добавил, что на протяжении последнего года одним из приоритетных направлений работы стало дополнительное образование детей, для которых региональное отделение ОНФ организовало семь кружков в рамках проекта ОНФ «Равные возможности — детям».
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