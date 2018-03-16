За фотографии на избирательных участках нижегородцы смогут получить айфон или автомобиль

Флешмоб «Голосовач» пройдет в Нижнем Новгороде и Дзержинске в день выборов, 18 марта. Среди его участников будут разыграны ценный призы, среди который автомобиль, скутер и гаджеты последнего поколения, в том числе iPhone 8. Об этом сообщали организаторы акции.

Принять участие в конкурсе смогут все, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого надо прийти на избирательный участок, сфотографироваться в специальной фоторамке, выложить фото в Instagram или ВКонтакте с хештегами #голосовач52, #нижнийновгород или #дзержинск. Они будут автоматически аккумулироваться на информационном портале golosovach52.ru. Авторы снимков, набравших наибольшее количество лайков, ждут призы. Голосование будет длиться три дня. Итоги планируется подвести 25 марта, а награждение состоится 31 марта.

Акцию поддержали многие известные люди, среди которых шестикратный чемпион мира по самбо Вячеслав Василевский , депутат Городской Думы Нижнего Новгорода Анна Татаринцева, «Мисс Нижний Новгород — 2017» Дарья Картышова и победительница конкурса «Краса Нижнего Новгорода — 2017» Мария Мартышко.

«Участие в выборах президента — это правильное и взрослое решение. А с помощью конкурса «Голосовач» мы сможем привлечь больше молодых людей к тому, чтобы они приняли участие в главном выборе страны», — отметил Вячеслав Василевский.

Нижегородские красавицы в свою очередь накануне конкурса провели для всех желающих мастер-класс по селфи. Они также организовали фотосессию на фоне главного приза конкурса — автомобиля Lada XRAY.

«Люди старшего поколения традиционно активно участвуют в выборах, молодежь не всегда следует их примеру. И чтобы привлечь молодых людей на избирательные участки и был придуман конкурс «Голосовач». Основная его идея — показать, что выборы — это не скучно, а интересно, модно и прикольно», — подчеркнула Анна Татаринцева.

Фото предоставлено организаторами акции