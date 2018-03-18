Фото Юрия Правдина«Двадцать минут стояли в очереди, чтобы получить бюллетень». Как проходят выборы Президента в Нижнем Новгороде
Нижегородцы делятся впечатлениями от участия в выборах Президента России. На некоторых избирательных участках образуются очереди из желающих проголосовать.
Культурный обозреватель «Нижегородской правды» Ольга Севрюгина рассказала, «чтобы получить бюллетень, ей пришлось простоять в очереди 20 минут». «Никогда такого не было», — заметила наш журналист.
Ольга Севрюгина поделилась трогательным воспоминаем. «Голосовали в кабинете, в котором я училась в начальной школе. Именно туда я пришла первый раз в первый класс», — добавила Ольга.
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Судя по социальным сетям, нижегородцы принимают активное участие в акции «Голосовач». К ней присоединился даже глава региона.
К участию в акции нижегородцы подходят творчески.
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На избирательные участки люди приходят семьями.
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И даже с домашними питомцами.
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Нижегородцы желают стране процветания и мира.
В Дивеево мужчина прилетел к избирательному участку на дельтаплане.
Первые данные по явке избирателей в Нижегородской области здесь.
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