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В России хотят отменить ЕГЭ
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В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты от ЛДПР в пятницу внесут в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает пресс-служба фракции.
"Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования", — сообщается в пояснительной записке.
Как отмечают авторы инициативы, самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна — для эффективной подготовки необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых имеют высокую стоимость и непосильны для многих родителей.
Подчёркивается, что принятие законопроекта "позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования".
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