Ещё
Межрайонный фестиваль ГТО прошел в школе №1413
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Межрайонный фестиваль ГТО прошел в школе №1413 

Управа района Бибирево 23 марта 2018
Фото: Управа района Бибирево
На спортивных площадках школы № 1413 в минувший четверг, 22 марта, стартовал межрайонный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Выполнение нормативов ГТО в форме большого спортивного праздника пришлось по душе коллективу нашей школы. В очередной раз мы встретились на спортивных площадках, чтобы продемонстрировать достигнутые результаты в ряде дисциплин на выносливость, гибкость, силу, быстроту, подтвердить на деле свой высокий уровень физической подготовки, активную жизненную позицию, и вместе с тем, поучаствовать в масштабной государственной программе, направленной на создание эффективной системы физического воспитания в России, — отметили в администрации школы.
Начался фестиваль с торжественного вручения знаков и удостоверений ГТО мальчикам и девочкам, которые сдали нормативы в первом полугодии 2017–2018 учебного года. Затем учащиеся межрайона № 6 в возрасте от 7 до 18 лет выполнили нормативы комплекса. В общей сложности в мероприятии приняли участие 157 школьников. (ип)
Управа района Бибирево: последние новости
В одной из школ Бибирева прошло профориентационное занятие для старшеклассников В школе на Мурановской улице поговорили о потенциале православной книги в духовно-нравственном воспитании В школе «Глория» прошел праздник «Прощание с букварем»
 Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово99
МВД и СБ Украины перешли на сторону России491
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете224
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО249
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой43
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение