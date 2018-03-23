Межрайонный фестиваль ГТО прошел в школе №1413

На спортивных площадках школы № 1413 в минувший четверг, 22 марта, стартовал межрайонный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Выполнение нормативов ГТО в форме большого спортивного праздника пришлось по душе коллективу нашей школы. В очередной раз мы встретились на спортивных площадках, чтобы продемонстрировать достигнутые результаты в ряде дисциплин на выносливость, гибкость, силу, быстроту, подтвердить на деле свой высокий уровень физической подготовки, активную жизненную позицию, и вместе с тем, поучаствовать в масштабной государственной программе, направленной на создание эффективной системы физического воспитания в России , — отметили в администрации школы.

Начался фестиваль с торжественного вручения знаков и удостоверений ГТО мальчикам и девочкам, которые сдали нормативы в первом полугодии 2017–2018 учебного года. Затем учащиеся межрайона № 6 в возрасте от 7 до 18 лет выполнили нормативы комплекса. В общей сложности в мероприятии приняли участие 157 школьников. (ип)