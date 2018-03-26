150 студентов Иркутской области приняли участие в Зимнем фестивале ВФСК ГТО

Иркутске 25 марта состоялся Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений. В мероприятии приняли участие команды восьми вузов. Соревнования проводились в личном и командном зачетах по шестой возрастной ступени ГТО — от 18 до 29 лет.

Илья Резник. — Зимний фестиваль ГТО — это спортивное мероприятие, которое позволяет оценить уровень физической подготовленности студентов вузов. В этот раз заявки на участие подали восемь вузов Иркутска и Ангарска на 150 человек, большинство из которых справились с испытаниями комплекса ГТО. Мы уверены, что проведение Зимнего фестиваля ГТО повысит интерес к комплексу ГТО у молодежи, — отметил министр спорта Иркутской области

Спортивное мероприятие проводилось на нескольких спортивных объектах. Нормативы по стрельбе из пневматической винтовки, бегу, подтягиванию на высокой перекладине для мужчин, отжиманию для женщин и другим упражнениям принимались в спортивном комплексе «Байкал-Арена», по плаванию — в водноспортивном комплексе.

В фестивале приняли участие команды из Иркутского национального технического университета, Байкальского государственного университета, Иркутского государственного медицинского университета, Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского, Иркутского государственного университета путей сообщения, Ангарского государственного технического университета, Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Восточно-Сибирского института МВД

По итогам соревнований в командном зачете первое место заняли студенты Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Серебряными призерами стали курсанты Восточно-Сибирского института МВД. Бронзовые медали достались представителям Иркутского национального технического университета. Все результаты студентов идут в официальный зачет испытаний ГТО.

Как рассказал Илья Резник, в августе планируется провести Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а в сентябре — фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, в прошлом году 7221 житель Иркутской области выполнил нормативы ВСФК ГТО на знаки отличия. Из них золотые знаки отличия ГТО получили 3024 человека, серебряные знаки — 2702 человека, бронзовые — 1495 человек.