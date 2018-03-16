В Петербурге выберут самую красивую студентку города

Петербурге определят саму красивую студентку вузов города, сообщает пресс-служба Смольного . Прием заявок на участие в конкурсе «Студенческая краса-2018» стартовал 16 марта.

Побороться за звание первой красавицы смогут учащиеся вузов в возрасте от 17 до 25 лет. После отборочных туров, которые пройдут с 21 по 23 марта, участниц ждут испытания, в которых они должны будут продемонстрировать не только свою красоту, но и таланты и интеллектуальные способности.

Жюри выберет из общего количества девушек 10 финалисток. Для них проведут фотосессию и мастер-классы по позированию, дефиле и актерскому мастерству. Имя самой красивой студентки Петербурга назовут 28 марта в Доме молодежи.