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В Петербурге выберут самую красивую студентку города
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В Петербурге выберут самую красивую студентку города 

АиФ Санкт-Петербург 13 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге определят саму красивую студентку вузов города, сообщает пресс-служба Смольного. Прием заявок на участие в конкурсе «Студенческая краса-2018» стартовал 16 марта.
Побороться за звание первой красавицы смогут учащиеся вузов в возрасте от 17 до 25 лет. После отборочных туров, которые пройдут с 21 по 23 марта, участниц ждут испытания, в которых они должны будут продемонстрировать не только свою красоту, но и таланты и интеллектуальные способности.
Жюри выберет из общего количества девушек 10 финалисток. Для них проведут фотосессию и мастер-классы по позированию, дефиле и актерскому мастерству. Имя самой красивой студентки Петербурга назовут 28 марта в Доме молодежи.
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