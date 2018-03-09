В Грузии растет число иностранных студентов

Тбилиси , 8 марта / Синьхуа / — В 2017-2018 годах в вузы Грузии было зачислено на 2 тыс. студентов-иностранцев больше, чем годом ранее, сообщил сегодня Статистический департамент Грузии.

В настоящее время в грузинских вузах обучаются более 10 тыс. иностранных студентов, среди которых более 4 тыс. являются гражданами Индии, говорится в сообщении.

По данным Статистического департамента, среди иностранцев, которые получают в Грузии высшее образование, самыми востребованными являются здравоохранение и социальное обеспечение — 7,1 тыс. иностранных студентов. Социальные науки, бизнес и право выбрали 2,1 тыс. студентов, инженерию, строительные и перерабатывающие отрасли — 183 студента-иностранца. —0—