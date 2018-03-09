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В Грузии растет число иностранных студентов
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В Грузии растет число иностранных студентов 

ИА Синьхуа 9 марта 2018
Тбилиси, 8 марта /Синьхуа/ — В 2017-2018 годах в вузы Грузии было зачислено на 2 тыс. студентов-иностранцев больше, чем годом ранее, сообщил сегодня Статистический департамент Грузии.
В настоящее время в грузинских вузах обучаются более 10 тыс. иностранных студентов, среди которых более 4 тыс. являются гражданами Индии, говорится в сообщении.
По данным Статистического департамента, среди иностранцев, которые получают в Грузии высшее образование, самыми востребованными являются здравоохранение и социальное обеспечение — 7,1 тыс. иностранных студентов. Социальные науки, бизнес и право выбрали 2,1 тыс. студентов, инженерию, строительные и перерабатывающие отрасли — 183 студента-иностранца. —0—
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