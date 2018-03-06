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В районе Зюзино прошел фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты»
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В районе Зюзино прошел фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» 

Каховка 6 марта 2018
Фото: Каховка
3 марта прошел фестиваль межрайонного совета директоров Зюзино, в котором участвовали все районные школы.
Фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» проходит эстафетой в разных округах столицы и посвящен демонстрации возможностей, которые может дать та или иная школа своим ученикам. Фестивали проводятся по субботам в течение учебного года, за это время школы представят свои достижения, которых они достигли в обучении школьников и организации их досуга за последние пять лет. Участвовать в мероприятии могут все жители района — школьники, их бабушки и дедушки, родители, друзья, учителя и все желающие. Для каждой категории участников в программе предусмотрены образовательные и развлекательные мероприятия: мастер-классы, концерты, лекции.
3 марта во всех школах района Зюзино провели эстафету фестиваля межрайонных советов директоров образовательных организаций «Наши общие возможности — наши общие результаты». Ребята из школьного самоуправления подготовили интерактивную программу, в рамках которой продемонстрировали гостям достижения школы. Участники фестиваля с интересом попробовали свои силы на конкурсных площадках: военно-спортивной, медицинской, интеллектуальной, спортивной и творческой. Также выполнили более 40 увлекательных кейсовых заданий и участвовали в тематических квестах.
Фестиваль всем очень понравился.
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