Путин объяснил необходимость сокращения вузов в России

Оптимизация российских вузов и их филиалов связана с необходимостью сокращения тех учреждений, которые занимались только выдачей «корочек», заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллективом «Уралвагонзавода»

Отвечая на просьбу одного из рабочих предприятия сохранить в Нижнем Тагиле филиалы профильных вузов, чтобы студенты не уезжали из города, Путин заявил, что примерно с 1991 по 2010 год, количество вузов и их филиалов в России выросло ровно в два раза, и значительная часть из них, «надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек», передает ТАСС

«Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы «Рога и копыта», которые ничего не дают, кроме бумажки», — подчеркнул Путин. По словам Владимира Путина, в последние годы число вузов сократилось на 30%, а их филиалов — более чем на 60%.

Также глава государства отметил, что решение о закрытии филиалов принимает сам вуз при участии региона. Путин также пообещал обсудить с губернатором Свердловской области возможность для таких городов, которые нуждаются в инженерных кадрах, при закрытии одних филиалов повышать уровень образования в оставшихся.

О возможности возвращения в регион студентов, которые уезжают учиться в друге города, президент России заявил, что «если хорошие условия создаются, то они будут возвращаться, в том числе на ваши предприятия, но уровень зарплат должен расти, и жилищные проблемы решаться».