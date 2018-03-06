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Путин объяснил необходимость сокращения вузов в России
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Путин объяснил необходимость сокращения вузов в России 

Деловая газета «Взгляд» 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Оптимизация российских вузов и их филиалов связана с необходимостью сокращения тех учреждений, которые занимались только выдачей «корочек», заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллективом «Уралвагонзавода».
Отвечая на просьбу одного из рабочих предприятия сохранить в Нижнем Тагиле филиалы профильных вузов, чтобы студенты не уезжали из города, Путин заявил, что примерно с 1991 по 2010 год, количество вузов и их филиалов в России выросло ровно в два раза, и значительная часть из них, «надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек», передает ТАСС.
По словам Владимира Путина, в последние годы число вузов сократилось на 30%, а их филиалов — более чем на 60%.
«Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы «Рога и копыта», которые ничего не дают, кроме бумажки», — подчеркнул Путин.
Также глава государства отметил, что решение о закрытии филиалов принимает сам вуз при участии региона. Путин также пообещал обсудить с губернатором Свердловской области возможность для таких городов, которые нуждаются в инженерных кадрах, при закрытии одних филиалов повышать уровень образования в оставшихся.
О возможности возвращения в регион студентов, которые уезжают учиться в друге города, президент России заявил, что «если хорошие условия создаются, то они будут возвращаться, в том числе на ваши предприятия, но уровень зарплат должен расти, и жилищные проблемы решаться».
Напомним, в 2015 году по результатам проверок Рособрнадзора были закрыты около 600 вузов.
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