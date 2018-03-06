Васильева: грань между городскими и сельскими школами стирается

"Самое важное для меня как человека, работающего в этой отрасли, что стирается грань (по качеству образования — прим. ТАСС) между понятиями сельской и городской школой", — сказала Васильева журналистам после осмотра школы в Беклемишево. Она отметила, что это, прежде всего, заслуга учителей. Качество образования в сельских школах повышается, стирая их отличия от городских школ. Об этом во вторник заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время рабочей поездки в село Беклемишево Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в свою очередь отметила, что развитие сельских школ актуально для региона, поскольку свыше 36% его населения проживает в сельской местности.

Во время посещения сельской школы Васильева и Жданова пообщались с педагогами и учащимися, осмотрели классы, спортивный зал и технический комплекс учреждения, познакомились с достижениями школьников в науке и образовании.