«Грань между городскими и сельскими школами стирается»

Качество образования в сельских школах повышается, стирая их отличия от городских школ. Об этом во вторник заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время рабочей поездки в село Беклемишево Забайкальского края.
"Самое важное для меня как человека, работающего в этой отрасли, что стирается грань (по качеству образования — прим. ТАСС) между понятиями сельской и городской школой", — сказала Васильева журналистам после осмотра школы в Беклемишево. Она отметила, что это, прежде всего, заслуга учителей.
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в свою очередь отметила, что развитие сельских школ актуально для региона, поскольку свыше 36% его населения проживает в сельской местности.
Во время посещения сельской школы Васильева и Жданова пообщались с педагогами и учащимися, осмотрели классы, спортивный зал и технический комплекс учреждения, познакомились с достижениями школьников в науке и образовании.
Село Беклемишево находится на юго-западном берегу озера Шакша в ста километрах от Читы. В нем живут свыше 1,1 тыс. человек.