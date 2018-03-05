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Школьники будут меньше отдыхать
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Школьники будут меньше отдыхать 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московским школьникам, учащимся по модульной системе, сократили осенние и весенние каникулы с 7 до 5 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на распоряжение главы департамента образования Москвы Исаака Калины.
В 2018/2019 учебном году в школах, где учебный год разбит на триместры, каникулы станут ощутимо короче.
Школьники будут отдыхать с 10 по 14 октября, с 21 по 25 ноября, с 30 декабря по 8 января, с 20 по 25 февраля и с 10 по 14 апреля.
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В пресс-службе департамента образования сообщили, что рекомендации по срокам каникул основаны на Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и на школьных СанПиНах, которые ограничивают аудиторную недельную нагрузку.
Эксперты «Известий» считают, что изменения будут оценены родителями школьников как негативными и заставят школы возвращаться от модульной системы обучения к традиционной.
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