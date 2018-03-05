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Колледжи и техникумы модернизируют
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Кабмин поручил Минобрнауки модернизировать колледжи 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Правительство РФ поручило Минобрнауки совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и РАНХиГС провести модернизацию колледжей и техникумов для устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в России, соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
"Минобрнауки России (О. Ю. Васильевой), Агентству стратегических инициатив (АСИ) (С. В. Чупшевой), РАНХиГС (В. А. Мау) обеспечить внедрение программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров", — говорится в поручении.
Согласно документу, исполнено поручение должно быть до 14 августа 2018 года.
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