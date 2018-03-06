Стало известно, какие предметы на ЕГЭ выбирают школьники

Глава Рособрнадзора рассказал, какие предметы на ЕГЭ выбирают школьницы

"Девочки традиционно проявляют больший интерес к гуманитарным предметам — их подавляющее большинство среди участников, сдающих литературу и иностранные языки. Также именно девочки чаще выбирают для сдачи химию и биологию (68% и 70% среди сдающих эти предметы). С 2009 года число девочек, сдававших ЕГЭ по биологии, выросло с 58,5 тыс. до 88,5 тыс. в 2017 году, химию — с 31,5 тыс. до 56,5 тыс. ", — сказал Кравцов журналистам. Замглавы Минобрнауки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в преддверии праздника 8 Марта рассказал о том, какие предметы на ЕГЭ традиционно выбирают школьницы.

По его словам, физика интересует девочек меньше (42 тыс. сдававших в 2017 году). Мало интересует информатика (число сдающих ее девочек сократилось с 55,5 тыс. в 2009 году до 14,5 тыс. в 2017 году).

"Однако средний балл девочек на ЕГЭ по физике в прошлом году был на 1 балл выше, чем средний балл всех сдающих, по информатике — почти на 2 балла. На ЕГЭ по русскому языку — на 3 балла выше. В целом лучше сдают девочки и базовую математику", — сказал Кравцов.

Он добавил, что с 2009 года средние баллы девочек выросли по всем предметам, больше всего по английскому и русскому языку — на 18 баллов и литературе — на 16 баллов.

В этом году выпускники школ 10-й год подряд будут сдавать ЕГЭ как обязательный экзамен. Более 40 тыс. человек зарегистрировано на участие в досрочном периоде ЕГЭ. В основной период, по предварительным данным, участие в экзаменах примут более 720 тыс. человек, из них 638 тыс. — выпускники текущего года. Больше половины участников ЕГЭ 2018 года — девочки (более 380 тыс.).

Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля. Представления о ЕГЭ

"Стереотипные представления о ЕГЭ, сложившиеся в первые годы после его введения, постепенно развеиваются, столкнувшись с личным опытом. Но, к сожалению, они еще достаточно сильны среди представителей старшего поколения, которые живут шаблонами 10-летней давности и продолжают воспринимать ЕГЭ как простое тестирование", — отметил Кравцов. Стереотипные представления о ЕГЭ постепенно меняются, прежде всего под влиянием личного опыта, сообщил Сергей Кравцов, комментируя итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"ЕГЭ — это всего лишь один из множества экзаменов и отношение к нему напрямую зависит от того, какие результаты были получены. Те, кто не готовился или пытался списать на ЕГЭ, — естественно, будут относиться негативно", — заключил Кравцов. По его словам, негативное отношение высказывают в основном граждане, мало осведомленные о ЕГЭ, не сталкивавшиеся с экзаменом лично и опирающиеся в своем мнении на суждения знакомых. "На отношение родителей к экзаменам, несомненно, также влияет предэкзаменационное волнение и высокие ожидания для своих детей, которые не всегда оправдываются на практике", — сказал руководитель Рособрнадзора.