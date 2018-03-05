Все школы Москвы перейдут на электронную систему обучения к концу года

"Во многих школах уже установлены интерактивные доски, закуплены ноутбуки и планшеты, проведен высокоскоростной интернет. Еще многое предстоит сделать. Мы рассчитываем, что к концу года оборудование будет поставлено во все школы Москвы", — сказал он. Все школы столицы присоединятся к проекту "Московская электронная школа" до конца текущего года. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

Калина напомнил, что проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами. Педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников.

Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомить учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе — на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.