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Президент Казахстана утвердил новый казахский алфавит
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Президент Казахстана утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики, сообщила пресс-служба главы государства.
В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.
Утвержденный президентом новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем уменьшено число апострофов и введены диграфы (sh, ch).
До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.
Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".
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