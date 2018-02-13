Ещё
Решена судьба запретившего отпрашиваться в туалет учителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о планах Путина из-за болезни
Песков рассказал о планах Путина из-за болезни

Учитель из Москвы, распространивший памятку о запрете ходить в туалет на уроке, уволен 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Учитель московского лицея № 1795, который распространил среди родителей школьников информацию о запрете выходить в туалет на уроке, уволен. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор учебного заведения Валентина Сетежева.
>> В столичном лицее детям запретили выходить в туалет без справки
Ранее в распоряжение ТАСС поступила памятка, разосланная классным руководителем лицея №1795 родителям учеников. Согласно ей, учителям школы запрещалось отпускать детей раньше с урока без письменного согласия родителей, а также разрешать детям ходить в туалет в течение всего урока, если у них нет медицинской справки. Позже, комментируя ситуацию, директор лицея Валентина Сетежева заявила о неправомерности действий классного руководителя, а также проведении служебной проверки в отношении данного педагога.
"С сотрудником, допустившим нарушение, прекращены трудовые отношения, в классе назначен новый классный руководитель, родителям данного класса, которые получили эту противоправную рассылку от сотрудника, я принесла свои личные извинения", — сказала Сетежева.
"Это была личная инициатива одного учителя в одном классе. Она взяла на себя полномочия, которыми не обладает", — добавила директор.
ТАСС: последние новости
В отношении учителя, который запретил детям выходить в туалет на уроке, проведут проверку Детей на Таймыре научат ораторскому мастерству и коммуникации Хлопонин: перенос школьных каникул поможет развитию горнолыжного спорта
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин ответил Памфиловой499
Экс-директор Shell наврал про дачу Путина66
Обзор зарубежных СМИ: G7 без России35
Россиян предупредили об угрозе ядерного заражения39
Ростуризм предупредил об опасности в Турции37
Видео
01:30
Панин вновь шокировал общественность
Шоу-бизнес
03:10
Бомбу пронесли с почтой: эксперты настаивают на взрыве Ан-148
Происшествия
00:14
Запаниковали: что произошло во «Внуково»
Происшествия
02:27
Пьяный таксист прокатил пассажира на крыше
Происшествия ДТП
06:44
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Происшествия
03:59
Грудинин ответил Памфиловой
Политика Выборы 2018
01:26
Адское пламя на трассе поглотило деревья и машины
Общество Происшествия
24:13
Клинцевичу нашли замену
Политика
00:19
Кабан с визгливым выводком прискакал в школу
Общество Происшествия
00:41
Дело DJ Smash расследует полиция
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение