Решена судьба запретившего отпрашиваться в туалет учителя

Учитель из Москвы, распространивший памятку о запрете ходить в туалет на уроке, уволен

Учитель московского лицея № 1795, который распространил среди родителей школьников информацию о запрете выходить в туалет на уроке, уволен. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор учебного заведения Валентина Сетежева.

"С сотрудником, допустившим нарушение, прекращены трудовые отношения, в классе назначен новый классный руководитель, родителям данного класса, которые получили эту противоправную рассылку от сотрудника, я принесла свои личные извинения", — сказала Сетежева. Ранее в распоряжение ТАСС поступила памятка, разосланная классным руководителем лицея №1795 родителям учеников. Согласно ей, учителям школы запрещалось отпускать детей раньше с урока без письменного согласия родителей, а также разрешать детям ходить в туалет в течение всего урока, если у них нет медицинской справки. Позже, комментируя ситуацию, директор лицея Валентина Сетежева заявила о неправомерности действий классного руководителя, а также проведении служебной проверки в отношении данного педагога.