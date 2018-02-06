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Школьник вызвал стриптизершу на урок
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Американский школьник вызвал стриптизершу на урок за счет родителей и поплатился 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Подросток из США вызвал стриптизершу в школу и был наказан. Об этом 5 февраля сообщает портал UPI.
Инцидент произошел в одном из учебных заведений штата Техас в четверг, 1 февраля. Один из учеников вызвал стриптизершу к 11:30, однако не предупредил, куда именно она приедет. Когда девушка обнаружила, что приехала в школу, она позвонила в дверь, сообщила обо всем руководству и, не переступив порог здания, ушла.
Как выяснилось, один из учеников вызвал ее с мобильного телефона и оплатил ее услуги кредитной картой родителей. Сейчас он отбывает наказание. Какое именно, школа не уточнила.
«Персонал подошел к ситуации максимально тактично и профессионально. Несмотря на вопиющий характер проступка, он не оказал никакого влияния на учеников, кроме непосредственного виновника происшествия», — написал родителям в электронном письме директор школы Пейдж Хадзиселимович (Paige Hadziselimovic).
Владелец компании, предоставляющей услуги стриптизерш, Шон Майклз (Sean Michaels) отметил, что ожидает от родителей компенсации за произошедшее.
«Дети должны осознать, что потратили время девушки и мои деньги. Если они считают, что это весело, пусть скажут домашний адрес, мы к ним пошлем мальчика, который будет барабанить в дверь в два часа ночи, и тоже посмеемся», — заявил он.
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