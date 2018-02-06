Американский школьник вызвал стриптизершу на урок за счет родителей и поплатился

Подросток из США вызвал стриптизершу в школу и был наказан. Об этом 5 февраля сообщает портал UPI.

Инцидент произошел в одном из учебных заведений штата Техас в четверг, 1 февраля. Один из учеников вызвал стриптизершу к 11:30, однако не предупредил, куда именно она приедет. Когда девушка обнаружила, что приехала в школу, она позвонила в дверь, сообщила обо всем руководству и, не переступив порог здания, ушла.

«Персонал подошел к ситуации максимально тактично и профессионально. Несмотря на вопиющий характер проступка, он не оказал никакого влияния на учеников, кроме непосредственного виновника происшествия», — написал родителям в электронном письме директор школы Пейдж Хадзиселимович (Paige Hadziselimovic). Как выяснилось, один из учеников вызвал ее с мобильного телефона и оплатил ее услуги кредитной картой родителей. Сейчас он отбывает наказание. Какое именно, школа не уточнила.

Владелец компании, предоставляющей услуги стриптизерш, Шон Майклз (Sean Michaels) отметил, что ожидает от родителей компенсации за произошедшее.