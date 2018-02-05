Ещё
В Ростове уволен педагог, отрезавшая волосы ученице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор школы под Ростовом уволила педагога, отрезавшего волосы ученице 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор лицея №16 города Волгодонска Ростовской области подписала заявление об увольнении по собственному желанию учительницы, отрезавшей волосы ученице во время урока, сообщила РИА Новости директор лицея Людмила Лушникова.
Ранее сообщалось, что в редакцию ростовского издания 161.ru обратилась женщина, чья дочь учится в лицее № 16 Волгодонска. По ее словам, учитель математики отрезала одной из учениц прядь за то, что та пришла на урок с распущенными волосами. Мать школьницы сообщила, что отправила электронное сообщение в министерство образования области, также готовится коллективное письмо в прокуратуру.
Как пояснил агентству источник в управлении образования Волгодонска, в лицее есть негласное правило, что дети на уроках сидят с собранными волосами. На этой почве между педагогом и ученицей возник конфликт, в ходе которого преподаватель отрезала школьнице "кусочек волос". Учительница в этот же день написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию.
"Если человек захотел сам уйти, то какие могут быть вопросы", — пояснила Лушникова, подтвердив, что подписала поданное преподавателем заявление об увольнении.
В министерстве образования и науки Ростовской области агентству сообщили, что в курсе возникшей в лицее ситуации и проводят проверку по этому факту.
РИА Новости: последние новости
Ярославским школьникам разрешили попустить учебу из-за снегопада Депутат обратится в прокуратуру из-за увольнения педагога в Таганроге В США учительница наступала ногой на лежащих учеников, поясняя суть рабства
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США или Турция? Где боевики взяли ПЗРК338
Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян56
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25503
Снегопад века75
Лед упал на людей с крыши дома в Москве16
Видео
00:12
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25
Армия Происшествия
00:23
Сбитый самолет как предлог для эскалации
Ближний Восток Армия
04:09
Собянин разрешил детям не ходить в школы
Новости Москвы Погода
00:19
Мать с малышом сбил канализационный поток в Мурманске
Происшествия
03:38
Топливо в России может подешеветь
Общество
01:09
Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян
Политика Вещи
04:02
Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за «Меньшевик»
Личный счет Статьи
02:08
Синоптики обрадовали москвичей
Общество Новости Москвы
06:49
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Новости Москвы
10:05
В «убийстве» Марьянова подозревают его жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение