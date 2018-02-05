В Ростове уволен педагог, отрезавшая волосы ученице

"Если человек захотел сам уйти, то какие могут быть вопросы", — пояснила Лушникова, подтвердив, что подписала поданное преподавателем заявление об увольнении.

Как пояснил агентству источник в управлении образования Волгодонска, в лицее есть негласное правило, что дети на уроках сидят с собранными волосами. На этой почве между педагогом и ученицей возник конфликт, в ходе которого преподаватель отрезала школьнице "кусочек волос". Учительница в этот же день написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию.