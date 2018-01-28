В московской гимназии разгорается громкий скандал

Администрация московской гимназии позволила школьнику бить одноклассников

Жалобы на агрессивного хулигана поступают администрации школы регулярно, одного из детей он однажды избил до сотрясения мозга, но в учительской лишь разводит руками.

Московский пятиклассник из богатой семьи держит в страхе своих одноклассников из школа № 710 имени Жудова: мальчик матерится как взрослый, дерется, срывает уроки и ворует вещи ради развлечения. Из-за безнаказанности агрессивного мальчика и бездействия администрации гимназии родители стали забирать из нее своих детей прямо посреди учебного года.

«В этом учебном году моя дочь перешла в новую школу, в 5-й класс. Учится она, в целом, хорошо. Но ходить в эту школу очень не любит, часто приходит со слезами и говорит, что больше туда не пойдет. Разговариваем-уговариваем, но сложно это все. Жалуется чаще всего на одного мальчика. Он матерится на уроках и переменах, часто срывает уроки, бьет других детей. Еще у него есть привычка утаскивать чужие вещи, например мобильные телефоны», — рассказала «Ридусу» мама одной из учащихся 710-й школы — преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Софья П. [полные данные семьи есть в распоряжении редакции «Ридуса»].

По словам матери девочки, жалобы на агрессивного хулигана поступают администрации школы регулярно, одного из детей он в прошлом году избил до сотрясения мозга, но в учительской лишь разводит руками: родители мальчика не собираются его перевоспитывать, а у самих учителей нет для этого ни прав, ни возможностей, они лишь оказывают «образовательные услуги». Кроме того, семья буйного пятиклассника живет богато и не упускает случая «отблагодарить» сговорчивых педагогов.

Равнодушный директор гимназии №710 Денис Сомов © rusacademedu.ru

«С мамой этого товарища разговаривать бесполезно, для нее сын святой. Еще она всегда в первых рядах, когда нужно поздравить учителей с какими-нибудь праздниками, подарки подарить, вот это все… Другие родители мне пишут, что их детей этот мальчик тоже достал: обзывает матом, бьет, срывает уроки. Написали общее заявление на имя директора», — отметила Софья.

Последней каплей стала кража смартфона пятиклассницы в школьной раздевалке. Ребенку звонили на него 14 раз, но его нигде не было, а когда родители сами явились в школу для разбирательств — аппарат тут же нашелся. После разговора с директором Денисом Сомовым, который отказался принимать какие-либо действенные меры в отношении хулигана, Софья решила перевести дочь в другую школу.

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«Мальчик, который так себя ведет из очень-очень обеспеченной семьи. Заявляет одноклассникам, что папа ему сказал, что он тут лучше всех и ему можно все, а остальные грязь. По поводу воровства телефона у моей дочери мать мальчика сказала: "У нас очень обеспеченная семья, нам ваши самсунги — тьфу". Ну в общем да, он не берет вещи себе, он просто их ломает или прячет. Все это продолжается уже 5-й год. Другие родители раньше слабо возмущались, потом как-то почти привыкли. Администрации школы все равно. Уходя, написала заявление в Департамент образования Москвы и в прокуратуру . Очень надеюсь, что школу проверят», — заключила Софья.