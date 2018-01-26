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«Не ешь с ними»: скандал в школе Екатеринбурга
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В Екатеринбурге учителя запретили школьнику обедать с одноклассниками 

Рамблер 1 час назад
14-летний школьник из Екатеринбурга рассказал, почему классная руководительница и директор школы запретили ему питаться вместе с классом в школьной столовой, передает РЕН ТВ.
По словам мальчика, причиной конфликта стало его недовольство школьными обедами. Мама ребенка стала давать ему домашнюю еду в контейнерах, но учителям и сотрудникам столовой это не понравилось.
«Директор давит на мою классную руководительницу и просит, чтобы она просила меня, чтобы я туда не ходил. Видимо, они думают, что я чужие порции беру там», — сказал школьник.
Мальчик также заявил, что из-за своей еды в столовой на него «косо смотрят».
Мама школьника назвала поведение сотрудников школы «непедагогичным», «нетолерантным» и «малодушным», а также сказала, что не знает, как объяснить сыну, что он не изгой, а нормальный.
Родители одноклассников придерживаются другого мнения. Они считают, что мама мальчика экономит на питании, а он остается голодным и доедает порции других детей в столовой. Кроме того, по их мнению, еда в контейнере в течение дня может испортиться.
Ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура и департамент образования по Екатеринбургу.
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