«Не ешь с ними»: скандал в школе Екатеринбурга

В Екатеринбурге учителя запретили школьнику обедать с одноклассниками

14-летний школьник из Екатеринбурга рассказал, почему классная руководительница и директор школы запретили ему питаться вместе с классом в школьной столовой, передает РЕН ТВ

По словам мальчика, причиной конфликта стало его недовольство школьными обедами. Мама ребенка стала давать ему домашнюю еду в контейнерах, но учителям и сотрудникам столовой это не понравилось.

«Директор давит на мою классную руководительницу и просит, чтобы она просила меня, чтобы я туда не ходил. Видимо, они думают, что я чужие порции беру там», — сказал школьник.

Мальчик также заявил, что из-за своей еды в столовой на него «косо смотрят».

Мама школьника назвала поведение сотрудников школы «непедагогичным», «нетолерантным» и «малодушным», а также сказала, что не знает, как объяснить сыну, что он не изгой, а нормальный.

Родители одноклассников придерживаются другого мнения. Они считают, что мама мальчика экономит на питании, а он остается голодным и доедает порции других детей в столовой. Кроме того, по их мнению, еда в контейнере в течение дня может испортиться.