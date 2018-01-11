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В московской школе объявили забастовку учеников
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Родители учеников московской школы устроили забастовку 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости

В московской школе №734 объявлена «забастовка учеников», рассказала радиостанции «Говорит Москва» мать одного из школьников Вера Рыклина.

По ее словам, причиной протеста стало принятое администрацией и несогласованное с учителями и управляющим советом школы решение о демонтаже спортивного комплекса. Рыклина назвала комплекс «символическим местом», важным для педагогического процесса.

«Вопрос не в том, что было сделано, а в том, как это было сделано. Потому что это сделали в каникулы, никого не предупредили. Важно, чтоб была гласность», — уверена она.

Родители предупредили администрацию, что 11 января их дети останутся дома, а в школу придут они.

«Можно назвать это забастовкой», — отметила Рыклины.

Между тем на сайте учебного заведения сообщается, что спорткомплекс был демонтирован для избежания несчастных случаев среди учеников, так как у руководства не было возможности подтвердить безопасность спортивных снарядов и покрытий. На 2018 год запланирована покупка безопасного спортинвентаря.

 Ещё 3 источника 
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