В московской школе объявили забастовку учеников

Родители учеников московской школы устроили забастовку

В московской школе №734 объявлена «забастовка учеников», рассказала радиостанции «Говорит Москва» мать одного из школьников Вера Рыклина.

По ее словам, причиной протеста стало принятое администрацией и несогласованное с учителями и управляющим советом школы решение о демонтаже спортивного комплекса. Рыклина назвала комплекс «символическим местом», важным для педагогического процесса.

«Вопрос не в том, что было сделано, а в том, как это было сделано. Потому что это сделали в каникулы, никого не предупредили. Важно, чтоб была гласность», — уверена она.

Родители предупредили администрацию, что 11 января их дети останутся дома, а в школу придут они.

«Можно назвать это забастовкой», — отметила Рыклины.

Между тем на сайте учебного заведения сообщается, что спорткомплекс был демонтирован для избежания несчастных случаев среди учеников, так как у руководства не было возможности подтвердить безопасность спортивных снарядов и покрытий. На 2018 год запланирована покупка безопасного спортинвентаря.