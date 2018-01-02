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В Бангладеш открылась школа имени Кадырова
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В Бангладеш открылась школа имени Ахмата Кадырова 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: ТАСС

В Бангладеш на территории лагеря для беженцев из Мьянмы появилась школа имени Ахмата Кадырова. Об этом на своей странице в Mylistory сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает сайт регионального правительства.

По словам политика, к занятиям приступили 348 детей-сирот, в планах увеличить число обучающихся до тысячи человек. На начальном этапе их будут учить читать и писать, что «исключительно важно, если учитывать, что большинство из них вообще не имело возможность учиться. Они также научатся читать Священный Коран», — заявил Кадыров.

Он добавил, что всех учащихся обеспечат двухразовым питанием и единой школьной формой одежды.

С августа 2017 года в Бангладеш прибыли около 630 тысяч беженцев-рохинджа. Они покинули соседнюю Мьянму из-за массового насилия, совершенного в их отношении. Правительство Мьянмы все обвинения отрицает, утверждая, что борется лишь с террористами, устраивающими нападения на местных силовиков.

Рохинджа — народ, обитающий в основном в штате Ракхайн, Мьянма. Рохинджа исповедуют ислам и считают себя коренным населением Ракхайна, в то время как большинство бирманцев, исповедующих буддизм, полагают, что они переселились в страну из Бангладеш в годы британского владычества. Нынешний режим Мьянмы пытается вытеснить рохинджа в соседние страны или ассимилировать их.

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