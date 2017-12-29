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Видеоролик стал причиной увольнения учительницы в Сочи
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Видеоролик стал причиной увольнения учительницы в Сочи 

Рамблер 22 часа назад

В Сочи учительницу биологии школы номер 4 города Сочи уволили после того, как она выложила в Сеть видео с обшарпанной мебелью и облупившимися стенами в классе, где она ведет занятия. Формальным поводом для увольнения стали жалобы родителей, сообщает «МК».

Видеоролик учительница Елена Носова сняла в середине декабря. На кадрах видно, как в ответ на просьбу закрыть дверь в класс, школьник предпринимает попытки это сделать, что удается не сразу — дверь вся перекособоченная. Кроме того, в кадре видны обшарпанные парты и стулья без спинок. Не самым лучшим образом выглядят стены.

За кадром учительница сообщает, что администрация школы не желает проводить проверку состояния класса.

После публикации видео учительницу вызвали на совещание, где, по ее словам, оскорбляли и ругали ее за то, что она «опорочила честь школы». 27 декабря был подписан приказ об увольнении Носовой. В качестве причины были указаны нарушения устава образовательного учреждении. В школе заявили, что на Носову поступили жалобы от родителей 18 и 25 декабря.

Ремонт в классе в итоге сделали, а старую мебель вынесли, пообещав купить новую.

 Ещё 13 источников 
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