Кадыров высказался за запрет выпускных вечеров в школах Чечни из-за денежных сборов

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за запрет на проведение выпускных вечеров в зданиях школ республики из-за жалоб родителей на обязательные денежные сборы на организацию торжеств, сообщила пресс-служба главы Чечни.

"Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера. Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой - они будут проводиться вне стен школ. Теперь это будут решать на добровольной основе сами родительские комитеты и выпускники", - приводит слова Кадырова его пресс-служба.

Глава Чечни добавил, что родители, чьи дети хотят принять участие в торжествах, могут организовать выпускные "по своему усмотрению" в местных кафе и ресторанах. "Таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно. Таким образом, в школах исключаются сборы денежных средств. Еще раз повторяю - выпускные вечера будут проводиться, но только вне школьных стен", - заключил Кадыров.

В этом году в Чеченской Республике ЕГЭ школу заканчивают 7,418 тыс. выпускников.