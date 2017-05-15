Из-за бюрократизма школы лишились необходимых учебников

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» направила два письма министру образования и науки России Ольге Васильевой (копии есть в распоряжении «Известий» ). В первом глава исполкома ассоциации Роман Дощинский сообщает, что из-за ошибочного и абсолютно формального решения министерства школы лишились хороших учебников по русскому языку, во втором — по литературе.

В первом письме отмечается, что в результате решения Минобрнауки от 2014 года из федерального перечня была исключена одна из лучших линеек учебников по русскому языку с 5-го по 11-й классы авторства лауреатов премии правительства РФ в области образования Светланы и Валентина Львовых. И хотя в их защиту было написано 1,5 тыс. писем от учителей, родителей и учащихся, голос общественности услышан не был.

— Одно из главных достоинств этой линии учебников в том, что они отражают результаты серьезного многолетнего педагогического эксперимента, проходившего в условиях тесного сотрудничества авторов-ученых и учителей-практиков. Эти подходы нашли отражение в образовательных стандартах по предмету и были развиты в усовершенствованных изданиях учебников, которые с 2004 по 2014 год входили в федеральный перечень, — рассказал «Известиям» Роман Дощинский.

За эти годы учебники прошли широкую апробацию практически во всех регионах страны и приобрели репутацию одного из лучших учебных комплектов по предмету. Но несмотря на востребованность и высокую оценку профессионалов, в 2014 году книги не вошли в федеральный перечень.

— Мне непонятно, почему так произошло, — поделилась с «Известиями» учитель русского языка и литературы МБОУ «Элистинский лицей» Елена Манджиева. — Особенно много внимания в этом учебно-методическом комплексе уделялось развитию речи. Сегодня не только дети, но и взрослые плохо говорят по-русски. Я бы вообще распространила программу развития речи на все классы — с первого по 11-й. Жаль, что такого пособия у нас больше нет.

Впрочем, это не единственный зарекомендовавший себя учебник, который исчез из федерального перечня. Учителя литературы московской школы № 57 Надежду Шапиро, например, огорчило исключение из перечня учебника под редакцией Г.Г. Граник.

— Не могу согласиться с тем, что учебник Львовых был лучшим. Но многим он нравился. Считаю, что разнообразие учебных пособий — это хорошо, а сокращение их числа считаю неправильным, — сказала она.

В пресс-службе Минобрнауки по поводу ситуации с учебниками под редакцией Львовых «Известиям» сообщили: «Федеральный перечень учебников сформирован в соответствии с порядком формирования федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 года № 1047)».

Похожая ситуация сложилась и с учебниками по литературе. О них речь идет во втором письме ассоциации министру образования. Это исключенные в 2014 году из федерального перечня учебники издательства «Мнемозина»: учебно-методический комплекс (УМК) под редакцией Г.И. Беленького, учебники для 10–11 классов, написанные преподавателями филологического факультета МГУ М.М. Голубковым и Е.Б. Скороспеловой, издания преподавателей РГПУ имени Герцена Г.Н. Ионина, Т.Г. Браже, Т.В. Мальцевой, Л.М. Лотмана, Е.С. Роговера, Н.Н. Скатова и др.

Пресс-служба министерства в ответ на запрос «Известий» сообщила: «Учебники ООО «ИОЦ Мнемозина» по решению научно-методического совета по учебникам Минобрнауки России не были включены в федеральный перечень учебников, так как материалы от издательства поступили после установленного пунктом 22 порядка срока (протокол заседания совета от 28 февраля 2014 года № ДЛ-10/08пр)».

Федеральный перечень формирует научно-методический совет по учебникам под председательством министра образования на основании положительных экспертных заключений не реже чем раз в три года. Однако последнее такое заседание под руководством еще прежнего министра Дмитрия Ливанова прошло в 2014 году. Но затем было решено продлить срок действия принятых тогда документов еще на два года, до пяти лет.

Во-первых, потому, что нормативный срок хранения учебника в школьной библиотеке составляет пять лет. Во-вторых, сейчас идет процесс внесения изменений в федеральные образовательные стандарты, и пока он не закончился, перечень учебников лишний раз решили не пересматривать.

Непопадание учебника в перечень означает, что де-факто его не будет в большинстве российских школ.

— Перечень является руководством к действию в части закупок учебных пособий на госсредства, — пояснил Роман Дощинский. — Трудно представить, чтобы какая-то государственная школа изыскала дополнительные, внебюджетные источники для закупки того, чего в перечне нет. Они могут остаться где-то в частных школах, но как массового пособия их уже не будет.

По ныне действующим правилам каждые три года (а теперь пять лет) учебники в перечне должны заново проходить процедуру утверждения. Подавать документы на включение пособий в перечень должны либо авторы, либо издательства, то есть правообладатели. Недостаток такой системы очевиден — каким бы хорошим ни было ранее уже включенное в перечень учебное пособие, если документы на его повторное включение не будут поданы своевременно и с соблюдением всех предусмотренных формальностей, оно автоматически будет исключено из перечня при его переутверждении. Исключение учебников из перечня влечет за собой запрет на их использование в учебном процессе. А это значит, что педагоги должны отказаться от всех своих планов уроков, методических разработок, построенных на основе этих учебников, и заново разрабатывать всё это на основе других, включенных в перечень, пособий. Если гипотетически предположить, что при очередном утверждении перечня не будут поданы документы вообще ни на одно пособие, то по действующим правилам окажется, что в стране не будет ни одного учебника, разрешенного для использования в школах.

Больше всего педагогов тревожит излишняя формализация этого процесса. Так, единственной причиной невключения в список ряда уже зарекомендовавших себя учебников стало то, что документы на их включение в перечень поступили после установленного порядком срока (после 15 февраля 2014 года). Де-факто такая процедура отсекает школьников от действительно хороших учебников, о которых положительно отзываются большинство профессионалов.

Роман Дощинский считает абсурдной ситуацию, когда главным критерием для включения учебника в перечень является не его качество, не то, нравится он учителям и школьникам или нет, а лишь соблюдение сроков и правил оформления заявки на включение.

Решение проблемы, пусть даже не сейчас, но во время нового рассмотрения перечня, специалист видит в создании некой площадки под руководством министра образования, на которой представители министерства, педагогической общественности, издательств с участием экспертов могли бы сначала договориться о том, какие учебники действительно нужны нашим детям, прийти к определенному консенсусу. А формирование перечня учебников осуществлялось бы уже с учетом сформированной этим коллективным органом позиции.