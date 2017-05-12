Рособрнадзор приостановил лицензии трех вузов

Рособрнадзор с 5 по 11 мая приостановил действия лицензий трех частных вузов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: Уральского Финансово-Юридического института, Московского областного гуманитарного института, Красноярского филиала Университета Российского инновационного образования. Кроме того, с 5 по 11 мая была частично лишена государственной аккредитации Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) (по программе бакалавриата "Юриспруденция")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.