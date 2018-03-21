Муниципальный тур «Студенческой весны Подмосковья» прошел в большинстве учебных заведений

Первый этап фестиваля творчества «Студенческая весна Подмосковья» стартовал в высших и средних специальных учебных заведениях и молодежных центрах региона 16 марта, основные отборочные мероприятия прошли в большинстве учебных заведений и состоятся еще в десяти вузах и техникумах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области

Конкурсные испытания предстоят учащимся Дмитровского института непрерывного образования, Российской таможенной академии, Московского государственного областного университета, филиала государственного университета «Дубна», Российского государственного университета туризма и сервиса, Московского государственного института культуры, Шатурского энергетического техникума, Егорьевского, Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского техникумов.

«Отборочные концерты в рамках муниципального этапа «Студенческой весны Подмосковья» уже прошли в большинстве учебных заведений Московской области. В текущем году только в муниципальных отборочных концертах 18 марта приняли участие более 6,5 тысяч человек», — сказала начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева

По ее словам, среди нововведений фестиваля 2018 года два новых направления — «Видео» и «Журналистика», специальная номинация для высших учебных заведений и допуск к участию в фестивале по номинациям студентов профильных вузов. Кроме того, индивидуальные исполнители, получившие звания лауреатов I степени и Гран-при направления фестиваля, будут рекомендованы на присуждение стипендии губернатора Московской области. А из лучших номеров, представленных на областном этапе «Студенческой весны Подмосковья», профессиональный режиссер сформирует единую региональную программу для демонстрации на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».

В частности, направление «Видео» включает конкурсные показы в номинациях: игровой ролик, социальный ролик, анимационный ролик, документальный ролик — продолжительностью не более семи минут и музыкальный клип продолжительностью не более четырех минут. Направление «Журналистика» включает конкурс в номинациях: видеорепортаж, радиопередача, публикация, фоторепортаж, видеоблог.

Также ребята смогут показать свои таланты в направлениях: «Региональная программа», «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр».

Фестиваль «Студенческая весна Подмосковья» в текущем году традиционно пройдет в три этапа. Первый этап — фестивали студенческого творчества внутри профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования РФ и муниципальных образованиях на территории Московской области. Второй этап — проведение областных очных этапов по зонам среди делегаций образовательных организаций, делегаций муниципальных образований Московской области, выявление победителей по номинациям и обладателей Гран-при. Третий этап — проведение церемонии награждения и гала-концерта фестиваля.

По результатам проведения фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Подмосковья» будет сформирована делегация, которая представит Московскую область на XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе с 15 по 20 мая 2018 года.

Участниками фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Подмосковья» могут стать индивидуальные исполнители, которым на момент фестиваля исполнилось не более 25 лет, а также коллективы до четырех человек) и ансамбли, не менее чем на 2/3 состоящие из участников в возрасте до 25 лет, за исключением дуэтов, в которых оба участника должны быть в возрасте до 25 лет.