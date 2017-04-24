Ректор Крымского университета отказался уйти в отставку по требованию Аксенова

«Если мое руководство мне скажет: "Сергей Георгиевич, спасибо за проделанную работу, мы в ваших услугах больше не нуждаемся", то, конечно, я напишу. Руководство — это министерство образования и науки Российской Федерации», — заявил Донич. Он уточнил, что процесс назначения и снятия с этой должности является исключительной прерогативой федеральных структур и премьер-министра Дмитрия Медведева

Пока, по слова ректора КФУ, для него «ничего не поменялось».

Ранее в понедельник несколько десятков студентов КФУ вышли на пикет в знак недоверия ректору учебного заведения Сергею Доничу. По мнению учащихся, руководство вуза нецелесообразно осваивает бюджетные средства. По словам студентов, они недовольны размером стипендий и условиями в общежитиях, где приходится делать ремонт самостоятельно. В руках молодые людей держали транспаранты «Донич, где обещанные общежития КФУ», «#ДоничУходи», «Спорта в КФУ нет, стадионов нет. Куда дели деньги России?».

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов , возглавляющий наблюдательный совет КФУ, инициировал на 5 мая заседание набсовета для обсуждения деятельности вуза и недоверия ректору.

Впервые публичная критика в адрес Донича прозвучала от Аксенова 20 апреля. «Я как председатель наблюдательного совета [КФУ] ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности. Считаю, что господину Доничу нужно самостоятельно написать заявление об увольнении», — отметил тогда он.

В ответном комментарии ректор сказал, что не писал заявления об увольнении, а слова главы региона — «это личное мнение».

Сергей Донич возглавил Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского в 2014 году. До этого занимал должность заместителя председателя правительства РК.