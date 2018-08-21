Трамп выставил Москве условия по санкциям

Трамп назвал условие для снятия санкций против России

Речь, уточняет РИА Новости , идет о том, что Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия Украина ".

Напомним, в настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, инициированных под различными предлогами. Некоторые из них, введенные самим президентом, могут быть им же и сняты, другие установлены в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам США через санкции". Их действие может быть остановлено только при согласии парламента.