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Трамп выставил Москве условия по санкциям
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Трамп назвал условие для снятия санкций против России 

Российская Газета 46 минут назад
США могут снять экономические санкции в отношении России в том случае, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Reuters.
Речь, уточняет РИА Новости, идет о том, что Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина".
Напомним, в настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, инициированных под различными предлогами. Некоторые из них, введенные самим президентом, могут быть им же и сняты, другие установлены в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам США через санкции". Их действие может быть остановлено только при согласии парламента.
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