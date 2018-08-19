Венесуэла перейдет на новые цены на бензин в конце сентября

Новые цены на бензин при одновременном введении системы субсидирования стоимости для венесуэльцев будут введены в Венесуэле в конце сентября, сообщил в субботу министр связи и информации страны Хорхе Родригес

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна переходит на рыночную стоимость бензина, которая сейчас регулируется государством и считается самой низкой в мире. Мера направлена на борьбу с контрабандой топлива (потери от контрабанды оцениваются в 18 миллиардов долларов в год). При этом будут введены прямые субсидии для держателей специальных социальных карт, зарегистрировавших свои автотранспортные средства в ходе проходящей сейчас в Венесуэле переписи.

"Мы надеемся закончить перепись транспорта, чтобы в последнюю неделю сентября применить новую систему фиксации цены бензина и механизм прямых субсидий", — заявил Родригес на пресс-конференции в Каракасе.

По его словам, жители Венесуэлы по-прежнему будут платить за бензин меньше всего в мире, но путем субсидирования. Таким образом государство надеется сэкономить как минимум 10 миллиардов долларов, которые сейчас уходят "колумбийской мафии", скупающей и вывозящей дешевый венесуэльский бензин, приводит мнение Родригеса агентство AVN.

Венесуэла считается страной с самым дешевым в мире бензином, который стоит ничтожную сумму в 1 и 6 боливаров за литр в зависимости от марки при курсе "черного" рынка почти в 6 миллионов боливаров за доллар.