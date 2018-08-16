Цены на авиабилеты выдержали первый шторм

Цены на билеты выдержали первый шторм

Тарифы на международные перелёты едва выстояли под натиском скачков валют, теперь их ждёт новое испытание — подорожание авиатоплива. И здесь уже без поддержки правительства не обойтись, поскольку в противном случае ситуация грозит банкротством перевозчиков. Оптимальная рекомендация пассажирам — бронировать билеты заранее.

Цены на авиабилеты, несмотря на прогнозирование роста, остаются стабильными. В начале недели появилась информация, что с 15 августа международные направления могут подорожать на 5-7% из-за ослабления рубля. Но так ли это на самом деле?

News.ru сравнил цены с датой вылета на 14 августа и 15 августа, выяснив, что произошло после наступления «часа икс».

Как показывает практика, впадать в панику не стоит. Если 14 августа портал Skyscanner предлагал самые дешёвые билеты из российской столицы Нью-Йорк по цене от 47 тысяч 219 рублей, то 15 августа в этом же направлении можно было улететь за 45 тысяч 662 рубля. Цены на билеты в Лондон сначала начинались от 19 тысяч 936 рублей, 15 августа эта цена составляла 19 тысяч 184 рубля. В Берлин самым экономичным вариантом был билет от 19 тысяч 512 рублей, в среду эта сумма составила даже 19 тысяч 61 рубль. Зато выросла стоимость билетов в Мадрид : во вторник она начиналась от 21 тысячи 212 рублей, в среду самый экономный вариант обходится на сайте в 25 тысяч 627 рублей.

Агрегатор Biletix 14 августа продавал билеты в Анкару от 12 тысяч 258 рублей. 15 августа эта цифра выросла до 13 тысяч 41 рубля. Билеты в Нью-Йорк стоили от 96 тысяч 359 рублей, 15 августа улететь можно даже дешевле, купив билет от 88 тысяч 447 рублей. Цена на направление Москва-Берлин, начинавшаяся 14 августа от 12 тысяч 407 рублей, в среду изменилась незначительно и составила 13 тысяч 41 рубль. Самый экономичный вариант в Мадрид во вторник ­составлял 25 тысяч 203 рубля. В среду в том же направлении можно было улететь по цене билета от 20 тысяч 795 рублей. А вот лондонское направление стало дороже: если во вторник билеты продавались от 15 тысяч 941 рубля, в среду оно обошлось бы уже в 20 тысяч 821 рубль минимум.

Впрочем, гендиректор интернет-сервиса Biletix Александр Сизинцев в комментарии News.ru отметил, что всё ещё может измениться, поскольку валютный курс напрямую влияет на стоимость авиаперелётов на рейсах российских авиакомпаний по международным направлениям, а также на рейсах иностранных авиакомпаний, поскольку все расчёты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В России курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ РФ и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в ночь со вторника на среду.

Российские туристы уже отреагировали на падение курса, добавил Сизинцев. 8-12 августа объём продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объёмом продаж в период с 1 по 7 августа. При этом по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается: 8-12 августа только +2% к среднему показателю продаж 1-7 августа. Таким образом, туристы стремятся забронировать авиабилеты по международным направлениям заранее.

Тем временем, стабильным ценам на билеты угрожает не только курс валют, но и рост цен на авиатопливо, которые по итогам года могут увеличиться на 30%. Потери авиаперевозчиков составят вплоть до 50 млрд рублей, предупредил министр транспорта Евгений Дитрих . Он уже предложил, чтобы правительство компенсировало авиакомпаниям расходы, выдав из бюджета 22,5 млрд рублей, что могло бы сдержать цены на билеты. В Минфине и правительстве, куда были направлены предложения, ситуацию пока не комментируют.

Между тем, других мер по спасению стабильных цен не просматривается. Поскольку ключевые затраты авиакомпаний идут именно на топливо, возместить эти расходы самостоятельно они вряд ли смогут, отмечал ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев , которого цитировал ТАСС

Компании могут прибегнуть к дополнительным услугам, например, предложить другое питание либо провоз ещё одного багажа. Однако многие и так уже задействовали этот сервис. «Каких-то дополнительных возможностей увеличить доходы у многих перевозчиков уже не осталось», — подчеркнул он.