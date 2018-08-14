«Азербайджанский газ» дойдет до Европы уже российским

Предложение американского конгрессмена Девина Нунеса по замене российского газа в Европе на азербайджанский из Трансадриатического газопровода — идея бредовая. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"Идею противопоставить Трансадриатический газопровод (ТАР) "Северному потоку-2" иначе как бредовой назвать сложно. Скорее всего, это следствие лобби — традиционно большинство стран договариваются с группами влияния в американском парламенте. Азербайджанская и армянская диаспоры в Америке традиционно многочисленны, они пытаются влиять на власти Штатов, продвигать интересы своей страны. В данном случае мы видим попытку поддержать ТАР — очень неуклюжую.
Трансадриатический газопровод и "Северный поток-2" приходят в разные регионы Европы — это уже делает невозможным их сравнение. Несопоставимы и объемы перекачанного газа — ТАР по миллиону кубометров будет поставлять Болгарии и Греции, 6 млн кубов в Италию. "Северный поток-2" будет доставлять 55 млрд кубометров в германию. Кроме того, российский трубопровод — это лишь смена логистики поставок, переключение на альтернативную ветку с украинской "трубы". ТАР будет поставлять новый газ, который в Европу ранее не доходил", — отмечает аналитик.
Американский конгрессмен Девин Нунес рассказал, чем Европе нужно заменить российский газ. По его мнению, ЕС следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию, который якобы станет заменой "Северному потоку-2".
"Он является единственным рецептом снижения зависимости Европы от российского газа. Тогда Европа, в частности Германия, перестанет подкармливать "русского медведя", Сейчас единственным препятствием для этого газопровода является российская пропаганда в Италии. С ее помощью Москва распространяет недостоверную информацию для того, чтобы помешать потрясающему и выгодному проекту", — заявил конгрессмен.
"Еще один большой вопрос к газопроводу из Азербайджана в том, чем его заполнять — эта страна не сможет существенно увеличить нынешний уровень добычи — Баку встал перед проблемой как сохранить хотя бы сегодняшние объемы поставок. Если посмотреть статистическую выкладку, то новое перспективное месторождение Шах-Дениз в этой стране наращивает добычу, однако целый ряд других месторождений, наоборот, вынужденно ее снижают.
И это серьезная проблема для Азербайджана — экспортные контракты нужно выполнять, в противном случае придется платить огромные неустойки. А уровень добычи неуклонно год от года падает. Это привело к тому, что Баку в ноябре прошлого года заключил контракт с "Газпромом", и теперь Россия поставляет газ Азербайджану. Объемы этих поставок ежемесячно растут. Велика вероятность, что Баку практически половину объемов по Трансадриатическому газопроводу будет прокачивать российским газом, по сути его перепродавая", — подчеркивает эксперт.
Нерентабельный проект
ТАР вместе с Южно-Кавказским газопроводом и Трансанатолийским (TANAP) составляет проект "Южного газового коридора", предусматривающий транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспия через Грузию и Турцию в Европу. Маршрут газопровода протяжённостью 878 км — Греция, Албания, Адриатическое море (офшорная часть), Италия. Предполагаемая мощность газопровода — 10 млрд кубических метров в год, с возможностью увеличения пропускной способности до 20 миллиардов.
Италия раньше уже оценила проект Трансадриатического газопровода, заявив, что Рим в нем уж точно не заинтересован. Причина — его "полная бессмысленность", так как на него "не будет спроса". Предварительная стоимость трубопровода из Азербайджана в Италию оценивается в 5,2 миллиарда долларов. Администрация Дональда Трампа также рассматривает Трансадриатический газопровод как противовес "Северному потоку-2". А 4 июля Европейский банк реконструкции и развития одобрил кредит на проект ТАР газопровода, он строится с 2016 года. Предполагается сдача в эксплуатацию в 2019-2020 годах.
"Россия поставляет на рынки Европы и в Турцию 194 млрд кубометров газа, по итогам этого года, скорее всего, будет достигнут показатель в 200 млрд кубов. ТАР с учетом Турции — это 16 млрд кубометров, о каком сравнении и конкуренции в США при таких условиях можно говорить? Тем более, что Трансадриатическая "труба" все равно в той или иной степени может перекачивать газ из России.
Довольно странно слышать от конгрессмена США похвалы в адрес азербайджанского проекта — этим он выбивается из общего ряда американских политиков. В США последнее время упорно настаивают, что никакой газ Европе не нужен, кроме американского, и активно лоббируют для ЕС покупки очень дорогого сжиженного сырья, поставляемого танкерами. Получается, Нунес вместо лоббирования американских интересов продвигает интересы Азербайджана, который к Штатам имеет самое опосредованное отношение", — заключает Игорь Юшков.