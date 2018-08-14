Что может погубить Россию

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Выдающаяся военная мощь России при слабой экономике губительна для страны 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Михаил Воскресенский
Хотя состояние экономики России оставляет желать лучшего и наблюдается продолжительный отрицательный рост, нельзя не признать, что Россия все еще остается второй военной державой мира, уступая лишь США. Бесспорно, это стало возможным преимущественно благодаря огромному ядерному арсеналу страны. Военная мощь современной России нарастала постепенно и во многом благодаря наследию, оставленному СССР. Сегодня стране далеко до могущества времен Советского Союза, но, как говорится, «обедневший аристократ — все еще аристократ», и российский военно-промышленный комплекс развит достаточно хорошо. В то время как в остальных отраслях ситуация несколько хуже, оборонная промышленность остается опорой современной России. Все, чем обладает Россия, она унаследовала от СССР. Так, полностью российскими разработками, то есть созданными после распада СССР, можно назвать только истребитель Су-57 и танк Т-14, которые пока еще не поступили на вооружение.
Как же удавалось военной промышленности Советского Союза в послевоенное время так успешно конкурировать с США? Согласно данным уже рассекреченных российских документов, в период с 1945 по 1985 годы военный бюджет СССР достигал 25-27% государственного бюджета, в то время как аналогичный показатель составлял в США всего 6%, в Китае — 10%, причем за последние 20 лет он снизился до 2%, а в Японии — 1%. Непомерно большие вложения Советского Союза в оборонную промышленность — это превентивные меры страны, пережившей две мировые войны, которые в то же время оказались путем, ведущим в никуда. Хотя в оборонной промышленности удалось добиться поразительных результатов, в конечном итоге, советская экономика оказалась истощена гонкой вооружения с США. Как в 1992 году отметил в своем интервью Интерфаксу Б. Н. Ельцин, в лучший период 1980-х годов ВВП СССР в пересчете по валютному курсу составлял самое большее 27% ВВП США. То есть в действительности не было никаких брежневских 70-80%.
Не имея крепкой экономической базы и высоких технологий, Советский Союз оказался втянут в соперничество. В этой гонке с США СССР стремился реализовать два проекта, которые однако так и не увенчались успехом. Первый проект — это создание сверхтяжелой ракеты-носителя, которая смогла бы выводить на низкую околоземную орбиту космические корабли весом в 110 тонн. Может показаться, что 110 тонн — это немного, но для сравнения вес китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу» (Shenzhou) составляет всего лишь 6,8 тонн. Без подобного аппарата советские люди никогда бы не высадились на Луне. Второй проект — атомный авианосец водоизмещением в 100 тысяч тонн, однако и он не был реализован: непреодолимым препятствием оказалась разработка требуемой технологии ядерных реакторов и подходящей высококачественной стали.
Феникс, Китай
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