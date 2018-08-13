Рублевый туз: может ли Россия отвязаться от доллара

Можно ли отказаться от долларов в мировой торговле, как предлагают Эрдоган и Силуанов

На фоне обвала рубля и турецкой лиры в конце минувшей недели (обвал рубля продолжился и 13 августа, когда доллар впервые за два года на открытии торгов стоил выше 68 рублей) высокопоставленные представители России Турции сделали заявления о желательности отказа от доллара в международной торговле. Насколько реально отказаться от доллара в пользу рубля в расчетах — в том числе в торговле нефтью и газом, главными экспортными товарами России?

«Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой… становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал он.

Хотя если посмотреть на валютные котировки последних дней, рубль выглядит точно гораздо более рисковым инструментом для расчетов.

Практически одновременно с этими словами российского министра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем , Россией, Ираном Украиной . Если страны Европы тоже захотят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова и с ними вести торговлю в национальных валютах, сказал Эрдоган.

Эти заявления прозвучали на фоне синхронного обвала рубля и турецкой лиры. Причем если рубль с начала августа потерял «всего» около 10% (в моменте пробивая отметку 68 рублей за доллар), то турецкая лира с начала года подешевела на 45%. Только за один день, 10 августа, турецкая валюта потеряла 18%. Причины у этих обвалов тоже отчасти похожие — новый виток обострения отношений России и Турции с США . Причем, Россия вроде бы ничего для этого обострения не делала — тут сработал законопроект шести американских сенаторов о новых «адских», как называют их авторы, санкциях против России и решение Госдепа ввести санкции против России по «делу Скрипалей». Турция, которая помимо прочего является партнером США по НАТО (в отличие от России), прямо пошла на новое обострение отношений, отказавшись освобождать из тюрьмы американского пастора Эндрю Брансона

В принципе в словах Эрдогана и Силуанова есть некоторая доля — не столько правды, сколько разумности. Если Россия захочет поставлять Турции нефть за лиры или за рубли, обе страны запросто могут торговать в национальных валютах. Крупнейший внешнеторговый партнер России — Китай — до сих пор отказывался массово переходить во взаимной торговле на рубли. Хотя, если Россия согласится торговать за юани, возможно, Китай пойдет на это. Тут ключевым фактором замены доллара должны становиться взаимное желание стран торговать за национальные валюты и качество этих самых валют.

При всей очевидной платежеспособности России и относительной макроэкономической стабильности в нашей экономике рубль точно не является более надежной валютой, чем доллар.

Тот же Китай наотрез отказался номинировать в рублях в 2014 году «контракт века» с «Газпромом» до 2035 года, предпочтя проверенные доллары.

К слову, в торговле газом, еще одним важнейшим экспортным товаром России, переход на рубли вместо долларов затрудняет долгосрочный характер контрактов. Главный покупатель российского газа — ЕС — возможно, и согласился бы расплачиваться с нами рублями, а не долларами. Ему так было бы дешевле. Но «Газпрому» это вряд ли бы понравилось. Вопрос в том, как предусмотреть в газовых контрактах, рассчитанных на 10-15 лет, по какому курсу будет идти конвертация. Именно непредсказуемость рубля делает невозможными долгосрочные торговые контракты между Россией и другими странами в нашей национальной валюте.

При всей рисковости именно доллар остается самой надежной мировой валютой — именно поэтому, а не только из военно-политической мощи США, им и пользуются в международной торговле.

В том числе и уже ставший главной мировой торговой державой Китай, отношения которого с Америкой, мягко говоря, нельзя назвать хорошими.

При этом желание России уйти от долларовой зависимости тоже вполне понятно. В законопроекте шести сенаторов предусматривается возможность ареста валютных счетов крупнейших российских банков в США под предлогом объявления России «страной-спонсором международного терроризма». А там недалеко и до казавшейся еще недавно совершенно невероятной возможности ареста части золотовалютных резервов России, размещенных в США. Не случайно Банк России в последние месяцы интенсивно распродает американские гособлигации и, вероятно, скоро может довести их долю до нуля.

Что можно сказать совершенно точно — Россия нужно максимально уменьшить зависимость от долларов в своей экономике, не навредив при этом собственным гражданам. А переход в торговле с разными странами на национальный валюты вполне может быть целью, но не самоцелью.