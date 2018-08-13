США продолжат обваливать рубль

За три дня после объявления новых санкций США рубль потерял к доллару 6,6%. Судить об их эффекте по фондовому рынку нельзя: там на психическую атаку Америки наложилась удивительно своевременная, как обычно, идея властей (которые и так не знают, куда девать 8 трлн рублей бюджетных резервов) «раскулачить» металлургов и химиков еще на полтриллиона рублей.

Помощник президента России Андрей Белоусов удачно процитировал Христа, Аль-Капоне и Лившица («делиться надо»).

Но атака США действительно психическая.

Запрет на поставку электроники двойного назначения, анонсированный на 22 августа, действует против нас с момента появления электроники и касается отмены незначимых индивидуальных исключений.

Разрекламированные российскими медиа другие инициативы — запреты импорта из России , экспорта в Россию (кроме продовольствия и сельхозпродукции), покупки нашего нового госдолга, работы с долларами для шести госбанков частично дезавуированы госдепом (в части прекращения полетов «Аэрофлота» ), а главное, могут вступить в силу лишь через 90 дней. И обсуждать их будет уже обновленный конгресс — и в новой политической ситуации.

Таким образом, наши рынки припали просто из-за слов.

Что демонстрирует глубину дестабилизации России, несмотря на по-прежнему дорогую нефть, после развязанной войны против народа (это не только кража пенсионного возраста и рост НДС, но и удорожание бензина «налоговым маневром»), слова американских политиков показали не поддающуюся описанию позу, в которую «поднимается с колен» Россия.

Минимально внятный ответ на санкции (вроде сокращения использования доллара, запрета разрушающей здоровье продукции американских фирм и, по примеру Китая , откровенно шпионского американского программного обеспечения для госслужащих) остановил бы и санкции, и клевету, — и сделать это правительство было обязано еще во времена «списка Магнитского».

Но «офшорная аристократия» органически не способна служить России, так как лояльна Западу.

Поэтому внешняя политика России (за редкими исключениями вроде Крыма Сирии , вызванными личными усилиями президента) нерентабельна, и США наглядно демонстрируют нам это как минимум 4 года (и на деле все 30 лет национального предательства).

Ближайшие перспективы благоприятны: рынки увидели психологический характер американской атаки и успокаиваются. Так, акции «Аэрофлота» рухнули было на 11%, а по итогам того же дня — лишь на 0,5%.

Но словесные интервенции США продолжатся — в силу как их очевидной эффективности, так и внутриполитической ситуации. И они будут продолжать наносить нам ущерб, причем их непредсказуемый характер не позволяет прогнозировать его. И поэтому рубль останется нестабильным даже после ожидаемого укрепления.

экономист