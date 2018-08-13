Дефолт-1998: что произошло на самом деле

Дефолт 1998 года: что произошло на самом деле

Многим 90-е годы запомнились как время финансовых пирамид: МММ, «Властилина», Хопёр-инвест, гербалайф… Но самую большую пирамиду организовало российское государство , выпуская государственные краткосрочные обязательства — облигации федерального займа, ГКО-ОФЗ. Некоторые считают виновным в дефолте Сергея Кириенко , объявившего о нём. Но он — не более, чем гонец, принесший плохую весть. Заглянем же в машинное отделение и поймём, как сработал механизм, приведший к дефолту.

Экономическая ситуация в России

Хотелось бы заметить, что неправильно определять кризис словом «дефолт» — этот термин обозначает не более, чем отказ от выполнения финансовых обязательств. Но именно дефолт стал спусковым крючком для последовавшего кризиса. Начало 90-х в России характеризуется гиперинфляцией, достигавшей сотен процентов в год. Ситуацию осложняла необходимость выплаты Россией внешнего долга, унаследованного от СССР. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР был подписан в Москве 4 декабря 1991 года, он определял доля РФ в долге в 61,34%. По состоянию на 1 января 1992 года внешний долг Советского Союза определён в $123,8 млрд, пишет Егор Гайдар в книге «Гибель империи». Именно он в июне—декабре 1992 года занимал пост и. о. премьер-министра России, так что в курсе, что да как.

Россия нуждалась в неинфляционном источнике капитала. Кто и как предложил выпускать ГКО-ОФЗ, до сих пор осталось неизвестным. Но финансовый инструмент был принят «на ура», когда был запущен в 1993 году. По данным издания «Рынок ценных бумаг», инвесторы за пятилетку (1993-1998) заработали на ГКО-ОФЗ порядка $28,9 млрд Бал правили иностранцы. Государство эмитировало ГКО-ОФЗ со скоростью пулемёта, от 80% до 100% рынка государственных ценных бумаг занимал именно этот инструмент. Государство не задумывалось о последствиях, погашая обязательства по предыдущим выпускам деньгами от последующих. Не считая первый год хождения ГКО-ОФЗ, в последующие годы средний объём выпуска облигаций составлял $50 млрд, что было выше годового бюджета страны даже по курсу тех лет.

Макроэкономика начала выправляться. Настолько, что в 1997 году ЦБ РФ провёл деноминацию и снова ввёл в оборот монету в 1 копейку. Инфляция снизилась с 197% в 1995 г. до 14% в 1997 году. Финансовый дефицит России упал вдвое: 11% ВВП в 1994 году и меньше чем к 5% ВВП в 1995 году.

Как всё рухнуло

Но тут Россию подвела макроэкономика. Начали пикировать мировые цены на сырьевые товары и нефть, продажа которых являлась основным источником поступления валюты в бюджет России. В IV квартале 1997 года рыночные настроения резко ухудшились в результате азиатского кризиса, разразившегося в июле 1997 года и захватившего не только всю Юго-Восточную Азию, но и волнами разошедшегося по миру. В результате иностранные инвесторы стали покупать меньше ГКО-ОФЗ, приток денег иссяк. В 1994-1997 гг. на первичных аукционах обычно размещалось 80%-95% эмиссии, в 1998 г. — порядка 20%-40%, говорят данные ММВБ , ЦБ и АК&M . Пришлось покрывать обязательства из госбюджета, а он и без того был дефицитным. В ноябре 1997 года российский рубль подвергся спекулятивной атаке. Центробанк России защитил стоимость валюты, потеряв почти $6 млрд в валютных резервах, которые упали с $23,1 млрд в III квартале 1997 г. до $17,8 млрд в IV квартале того же года. Стало понятно, что музыке играть недолго. Не спас ситуацию даже полученный в 1998 году кредит от МВФ в более, чем $4 млрд — деньги были нужны много на что, кроме погашения обязательств по ГКО-ОФЗ. И российское правительство пошло на меру, за 80 лет до этого примененную большевиками — отказ от выплат, объявив 17 августа 1998 года дефолт.

В августе 1998 г. заморозили ГКО на сумму около $37 млрд по номиналу или $29 млрд по цене размещения. Иностранные инвесторы лихорадочно выводили капиталы с российского рынка, крупные корпорации сворачивали бизнес. Но зафиксировать потери и уйти успели не все. Например, хедж-фонд Long-Term Capital Management увяз так глубоко, что объявил о банкротстве. Не спасло даже наличие в правлении нескольких лауреатов нобелевской премии по экономике. Кириенко подал в отставку 23 августа, его место занял Черномырдин. В течение месяца ушло в отставку руководство ЦБ.

Наталия Орлова , главный экономист Альфа-Банка , руководитель Центра макроэкономического анализа считает, что дефолт был неизбежен и экономика страны балансировала на его грани на протяжении 1991 — 1997 годов:

«Падение цен на нефть в 1998 просто сделало невозможным дальнейшее расширение долговой пирамиды, но сам дефолт был предопределен огромным объемом унаследованных долгов и глубиной экономического кризиса начала 1990-х».

В целом российская экономика сжалась на 5%. Глубокая девальвация рубля повысила конкурентоспособность экономики России, а освободившиеся от иностранцев рыночные ниши дали возможность расти отечественному бизнесу. Орлова говорит, что тяжесть восприятия дефолта связана с тем, что он стал завершающим аккордом в непрерывном экономическом спаде 90-х годов. Рост на 1% был зафиксирован только в 1997 году, но положение не спас.